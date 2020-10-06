НСЗУ виплатила понад 5 млрд грн за екстрену медичну допомогу

Національна служба здоров'я України виплатила понад 5 мільярдів гривень за надання екстреної допомоги пацієнтам.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

"Національна служба здоров’я виплатила 25 центрам екстреної медичної допомоги 3,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам за квітень-вересень, 1,3 млрд грн - за надання допомоги хворим на COVID-19 і з підозрою на нього за квітень-серпень. А також 25,7 млн грн - на підвищення заробітних плат медикам, яке передбачене з 1 вересня", - йдеться в повідомленні.

В уряді наголосили, що надання екстреної медичної допомоги є безоплатною для пацієнта. Зокрема, це надання екстреної допомоги на місці події, під час транспортування пацієнта, який потребує медичного супроводу до медзакладу або між ними та при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

Медичні бригади швидких, які виїжджають на виклики до хворих з підозрою на коронавірус, мають отримати доплати до 300% окладу за роботу в умовах підвищеного ризику. Незалежно від того, підтвердився згодом у такого пацієнта діагноз COVID-19 чи ні.

Також НСЗУ у Програмі медичних гарантій на 2021 рік пропонує збільшити тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги. При цьому тариф враховуватиме надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19. По-друге, ввести підвищувальний коефіцієнт за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів на рівні 5% доплат.

Таким чином центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта, наприклад, з інфарктом, саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на надання меддопомоги при інфаркті. Наявність у закладу такого договору з НСЗУ означає, що в ньому є фахові спеціалісти та все необхідне обладнання для надання допомоги пацієнту з інфарктом.

Нагадаємо, у вересні стало відомом, що НСЗУ виплатила медзакладам понад 965 млн грн за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом.