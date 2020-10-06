В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль

25 вересня прем'єр виступав з лекцією перед студентами Львівської політехніки , під час якої говорив про проблеми української економіки. Однією з них він назвав нинішню пенсійну систему. У цьому контексті дійсно пролунало: грошей на пенсії не буде, ЯКЩО нічого не змінювати. Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит , у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали і відкладали. Шмигаль пропонує вводити її з 2021 року.

Ви чули, що через 15 років в Україні відмінять пенсії? Новину про це з посиланням на українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в суботу розповсюдила кремлівська пропаганда. У неділю її підхопили українські медіа. Але це класичний приклад слів, вирваних із контексту.

Злочини перед Україною

Люди — головний ресурс України, але з цим є проблема. Для самовідтворення потрібно, щоб 100 пар народжували 215 дітей , але в Україні народжують тільки 147. Для порівняння: в Африці та арабських країнах Сходу — 315 і більше.

Чому молоді люди не хочуть народжувати дітей. Нестабільна економіка, відсутність впевненості в завтрашньому дні, бажання пожити для себе — причини різні, але суть одна: нація старіє.

Через 15 років значна частина нинішнього працездатного населення стане пенсіонерами, а замістити їх буде ніким. Співвідношення буде 1 до 2. Це означає, що для утримання пенсій на нинішньому рівні потрібно буде підвищувати податки вдвічі або більше, якщо пенсії зростатимуть. Це неможливо, бо роботодавці не хочуть платити навіть нинішні податки. У такому разі Україна вже років через 15 не зможе платити пенсії.

Що потрібно зробити? У Шмигаля є власний список злочинів, скоєних проти України за останні 30 років, і один з них — відсутність накопичувальної пенсійної системи. Люди мають подбати про пенсію з молодого віку, і тому влада почне створювати накопичувальну систему з 2021 року. За цієї системи держава платитиме невелику соціальну пенсію, а її кінцевий розмір буде залежати від того, скільки пенсіонер собі накопичив. Молодь не задумується про свою пенсію, але це важливе питання, тому за неї подумає влада.

Фото: EPA/UPG

Інший злочин — відсутність фондового ринку. Україна — одна з найбільших держав Європи, але за 30 років так і не створила фондового ринку. Це проблема, тому що накопичувальна система — це величезний інвестиційний фонд, який потрібно в щось вкладати. Внутрішніх інвестицій в Україні багато, але вони не розвиваються. Немає фондового ринку, немає інвестиційних накопичень — немає доступу до кредитів. Шмигаль каже, що над цим працює. 30 років в Україні немає доступу до дешевих грошей, а це наслідок відсутності фондового ринку, який може дати довгі і дешеві гроші. Білорусь пропонувала позичити Україні мільярд євро під 3% річних за умови, що їхні працівники за ці гроші робитимуть в Україні дороги. Чому Україна не може сама собі позичити той самий мільярд євро?

Втрата промислового потенціалу України — це теж злочин. Порівняно з Німеччиною, Польщею, США він перебуває на нульовій позначці. Україна вимушена імпортувати товари замість того, щоб виробляти їх сама. Тому найближчим часом буде представлено стратегію розвитку країни до 2030 року.

30 років в Україні немає концепції збору й утилізації сміття. Це теж злочин проти держави. Львів став символом сміттєвої проблеми, але вона однакова для всієї держави. В Україні дуже мало сміттєпереробних підприємства, при цьому є десятки тисяч стихійних сміттєзвалищ. Не маючи очисних споруд, нинішнє покоління забруднює власну екологію і залишає цю проблему майбутньому.

Фото: 112 Сміттєвий полігон у Підгірцях під Києвом

Перспективи

Мета європейської інтеграції зводиться до кращих стандартів життя. Чисте повітря і вода, якісні продукти, впевненість у завтрашньому дні, достойна робота і гідна зарплата, можливість навчати своїх дітей, надійна медицина — це все стандарти Європейського Союзу. Україна також хоче такі високі стандарти.

За останні 15 років Україна зробила величезний прорив у міжнародних рейтингах, таких як рейтинг інноваційних країн від Bloomberg, рейтинг глобальної конкурентоспроможності, рейтинг Doing Business. Раніше країна була далеко за межами першої сотні, але повинна бути в топ-50 чи навіть топ-30.

Пандемія коронавірусу, військова агресія, природні катастрофи вповільнюють економічний розвиток, але й мотивують. Через війну в Україні зараз одна з найсильніших і найкращих армій у світі. Пандемія дооцінила лікарів, тому що ліжок вистачає, а медиків — ні. Наступним етапом будуть дооцінені вчителі і викладачі, які створюють якісний людський ресурс.

Земля є конкурентною перевагою України. Коли почалася пандемія, багато країн переживали про загрозу продуктової кризи, і Україні пропонували місце в черзі за вакциною в обмін на місце в черзі на продукти. Але потрібно створювати додану вартість, а не просто сировину (виростив — продав), бо вона коштує дуже дешево порівняно з готовою продукцією. Додана вартість створює нові робочі місця, збільшує ВВП, наповнює бюджет. Потенціал українського агросектору величезний. Розвиток меліорації в південних областях стане проривом в агровиробництві і дасть можливість збирати по два урожаї на рік.

Фото: Latifundist.com

Погана екологія є однією з причин, чому з України їдуть люди. Тому ми працюємо над долученням до європейської ініціативи Green Deal, яка передбачає зменшення викидів і збільшення частки відновлювальної енергії. У рейтингу якості екології Україна на 109 місці, є куди рости. Зелена і відновлювальна енергетика має бути пріоритетом. Якщо за це не взятися — буде ще один злочин проти держави.