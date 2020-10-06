Кабмін дозволив ДТЕК Ахметова відмовитися від орендованих шахт "Добропіллявугілля"

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію енергохолдингу ДТЕК про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу держпідприємства "Добропіллявугілля".

Відповідне розпорядження №1215-р від 5 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін вирішив погодитися з пропозицією міжвідомчої робочої групи про створення акціонерного товариства за участю державних вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго". Також уряд вирішив "взяти до відома пропозицію ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" про розірвання договору оренди від 22 грудня 2010 року за згодою сторін.

Згідно із планом заходів щодо реалізації розпорядження, Фонд державного майна до 7 жовтня зобов'язаний вжити заходів для припинення договору оренди.

ФДМ і Міненергетики мають завершити процес повернення майнового комплексу "Добропіллявугілля" в держвласність до 25 січня 2021 року. При цьому ДТЕК зобов'язаний погасити заборгованість за оренду та пені за весь термін дії договору, забезпечити компенсацію амортизаційного фонду за рахунок рухомого майна ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" і зафіксувати відмову від права на отримання компенсації всіх невід'ємних поліпшень, виконаних під час дії договору.

Нагадаємо, компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова взяла в оренду п’ять шахт "Добропіллявугілля" ще за часів Віктора Януковича - до 2059 року.

У квітні цього року ДТЕК оголосила, що зупиняє свою найбільшу вугледобувну компанію "Павлоградвугілля", вимагаючи підвищення ціни електроенергії мінімум на 20%, інакше у влади будуть проблеми з 30 тисячами шахтарів.

Наприкінці серпня ДТЕК направила уряду листа, у якому пропонує створити на базі державного ПАТ "Центренерго" єдиний паливно-енергетичний комплекс, куди мають увійти до десяти найефективніших державних шахт. У тому числі п’ять шахт "Добропіллявугілля". Уряд ухвалив рішення про створення робочої групи, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оперативно відпрацювати питання об'єднання ПАТ "Центренерго" з державними шахтами, зокрема тими, які перебувають в оренді, в тому числі "Добропіллявугілля".