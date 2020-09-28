Фонд держмайна програв Ахметову справу про реприватизацію "Укртелекому"

Господарський суд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" в справі №910/7708/17 про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" від 11.03.2011 та стягнення 2,17 млрд грн пені (за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій).

Про це повідомляє Finbalance.

"Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача (продавця) того, на що він розраховував при укладенні цього договору", - йдеться в судовому рішенні від 27 серпня 2020 року.

"Укртелеком" перебував у державній власності до 2011 року, коли його продали компанії Epic (пізніше - Raga) через ТОВ "ЕСУ" в 2011 році. Директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами СКМ Джок Мендоза-Вілсон у 2018 році розповідав, що за Epic тоді стояв голова СБУ Валерій Хорошковський.

Згідно з судовими матеріалами, які в 2018 році опублікувала LIGA.net, в 2012 році Epic почала переговори про продаж "Укртелекому" компанії Ахметова. Відповідно до заяв СКМ, переговори почалися на вимогу експрезидента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ріната Ахметова купити частку в "Укртелекомі".

СКМ також заявив у суді, що 100% власником "Укртелекому" був Дмитро Фірташ. Raga зі свого боку заявляє, що власником акцій, у тому числі і на момент переговорів з СКМ, був Денис Горбуненко, а Фірташ був тільки кредитором.

У 2013 році угода вартістю $860 млн відбулася. СКМ заплатив $100 млн, але потім оплату було зупинено. За версією відповідача, СКМ тільки після покупки вдалося провести аудит "Укртелекому", і з'ясувалося, що попередній власник не виконував своїх інвестиційних зобов'язань перед державою. Компанія впродовж п'яти років після приватизації повинна була вкласти в актив $450 млн інвестицій; побудувати і передати в державну мережу спецзв'язку. Крім того, в корпорації з'ясували, що саму приватизацію було проведено поза законом, без розкриття реальних бенефіціарів.

Тому СКМ вирішила не платити Raga наступні транші за угодою і висунула зустрічні вимоги - розірвати договір про покупку і повернути перший транш за "Укртелеком".

У зв'язку з цим почався розгляд, у рамках якого в 2017 році Лондонський арбітраж зобов'язав Ахметова виплатити пов'язаній з Фірташем компанії $760 млн за "Укртелеком".

Торік повідомляли, що Ахметов уклав мирову угоду з попереднім власником "Укртелекому". Компанії Raga Establishment Limited і SCM Financial Overseas Limited 1 жовтня врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" у 2013 році.