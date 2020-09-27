"Укрзалізниця" програла апеляцію щодо виплати боргу "Донецької залізниці" Сбербанку

Східний апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду Донецької області про зобов'язання "Укрзалізниці" як правонаступниці "Донецької залізниці" сплатити борг у 68 млн доларів Сбербанку. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Укрзалізниця" залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Донецької області від 27 липня 2020 року справі №910 / 22858/17 залишити без змін", - зазначено у тексті постанови від 17 вересня, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень .

"Укрзалізниця" вважає, що рішення Великої палати Верховного суду про правонаступництво УЗ за боргами державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП "Донецька залізниця", загрожує національній безпеці і економіці України.

За даними компанії, зараз на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей знаходиться більше 20 тис. вантажних вагонів "Укрзалізниці", майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів і більше 300 локомотивів.

Нагадаємо, у липні цього року УЗ реструктуризувала борг перед Сбербанком на $200 млн за кілька днів до крайнього терміну.

Сбербанк вимагав ці гроші як погашення боргу за кредитним договором, укладеним між банком і держпідприємством "Донецька залізниця" ще у 2011 році.