АМКР просить Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на електроенергію до кінця 2021 року

Найбільший в Україні металургійний комбінат - споживач електроенергії «АрселорМіттал Кривий Ріг» просить главу Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління до кінця 2021 року.

Згідно з листом АМКР, відповідні тарифи повинні залишитися на поточному рівні з метою стабілізації роботи підприємства та всієї металургійної промисловості України.

«АМКР змушений звернутися до Вас після публікації на сайті НЕК «Укренерго» повідомлення ... про підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління з листопада 2020 року і на весь 2021 рік», - сказано в листі.

Як стверджується в документі, підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 листопада 2020 року з 240,23 грн. (без ПДВ) до 640,48 грн. (без ПДВ) за 1 МВт-год тільки в листопаді-грудні 2020 року призведе до збільшення додаткових витрат «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розмірі 225 млн. грн.

При цьому підвищення тарифу на передачу електроенергії і на диспетчерське управління з 24,75 грн. (без ПДВ) до 87,83 грн. (без ПДВ) за 1 МВт-ч призведе до збільшення додаткових витрат «АрселорМіттал Кривий Ріг» за весь 2021 рік у розмірі 906 млн. грн.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільш енергоємних підприємств в Україні. Електроенергія складає на рівні 10% в собівартості продукції », - наголошується в листі.

На меткомбінаті підкреслюють, що підвищення тарифів на передачу електроенергії і диспетчеризацію призведе до збільшення собівартості продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може привести до скорочення обсягів виробництва металургійної продукції і, як наслідок, до скорочення персоналу підприємства.

«Також зазначаємо, що в зв'язку з поширенням пандемії коронавируса COVID-19 в світі, поглибленням економічної кризи, схвалення підвищення тарифів на передачу електроенергії і диспетчеризацію ще більше ускладнить економічне становище підприємства і послабить конкурентоспроможність нашої продукції на світових ринках», - констатується в листі.