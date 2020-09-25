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АМКР просить Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на електроенергію до кінця 2021 року

Подорожчення електроенергії називають загрозливим для підприємства.

АМКР просить Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на електроенергію до кінця 2021 року
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Найбільший в Україні металургійний комбінат - споживач електроенергії «АрселорМіттал Кривий Ріг» просить главу Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління до кінця 2021 року.

Згідно з листом АМКР, відповідні тарифи повинні залишитися на поточному рівні з метою стабілізації роботи підприємства та всієї металургійної промисловості України.

«АМКР змушений звернутися до Вас після публікації на сайті НЕК «Укренерго» повідомлення ... про підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління з листопада 2020 року і на весь 2021 рік», - сказано в листі.

Як стверджується в документі, підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 листопада 2020 року з 240,23 грн. (без ПДВ) до 640,48 грн. (без ПДВ) за 1 МВт-год тільки в листопаді-грудні 2020 року призведе до збільшення додаткових витрат «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розмірі 225 млн. грн.

При цьому підвищення тарифу на передачу електроенергії і на диспетчерське управління з 24,75 грн. (без ПДВ) до 87,83 грн. (без ПДВ) за 1 МВт-ч призведе до збільшення додаткових витрат «АрселорМіттал Кривий Ріг» за весь 2021 рік у розмірі 906 млн. грн.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільш енергоємних підприємств в Україні. Електроенергія складає на рівні 10% в собівартості продукції », - наголошується в листі.

На меткомбінаті підкреслюють, що підвищення тарифів на передачу електроенергії і диспетчеризацію призведе до збільшення собівартості продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може привести до скорочення обсягів виробництва металургійної продукції і, як наслідок, до скорочення персоналу підприємства.

«Також зазначаємо, що в зв'язку з поширенням пандемії коронавируса COVID-19 в світі, поглибленням економічної кризи, схвалення підвищення тарифів на передачу електроенергії і диспетчеризацію ще більше ускладнить економічне становище підприємства і послабить конкурентоспроможність нашої продукції на світових ринках», - констатується в листі.

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