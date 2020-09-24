Електроенергія в Україні продовжує дорожчати

Після підняття з 30 липня 2020р нічного прайс-кепу, в ОЕС України середньодобова ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» зросла в середньому на 8 - 26%.

Підняття граничного значення цін у нічні години (з 23:00 до 07:00) в Об’єднаній енергосистемі України з кінця липня призвело до збільшення середньозваженої добової ціни на ринку «на добу наперед» протягом серпня-вересня.

Про це свідчить аналіз агентства ExPro на основі даних ДП «Оператор ринку».

Після підняття з 30 липня 2020р нічного прайс-кепу, в ОЕС України середньодобова ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» зросла в середньому на 8 - 26%.

Так, середнє значення середньодобової ціни у липні на РДН в ОЕС України (до підняття нічного прайс-кепу) становило – 1188,9 грн/МВт-год. В той час як у серпні середнє значення даного показника зросло на 8% - до 1285,6 грн/МВт-год. Вже у вересні (1-24), середньодобова ціна в середньому становить – 1501 грн /МВт-год, що на 26,2% більше за аналогічне значення липня.

При цьому, коефіцієнт кореляції між середньодобовою та середньою нічною ціною електроенергії на РДН в ОЕС України у період з 1 липня по 24 вересня становить - 0,67, що свідчить про значну взаємозалежність між цими показниками.

Як повідомлялося раніше, 29 липня НКРЕКП встановила нове значення прайс-кепу у нічні години на РДН та ВДР в ОЕС України, він був збільшений на 28,1% - до 1228,94 грн/МВт-год. Дане рішення було прийняте на період 7 днів (до 6 серпня). Вже 6 серпня регулятор продовжив термін дії нового прайс-кепу на період карантину та місяця після нього.