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В Кабміні оцінили рівень тіньової економіки України

В Мінфіні зазначили, що прогнозувалося збільшення рівня "тіні" в економіці.

Міністерство економіки відзвітувало про зменшення рівня тіньової економіки в Україні в січні-березні 2020 року до 31% від обсягу офіційного ВВП.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що такий показник на 1 відсотковий пункт менше за аналогічний період 2019 року.

В Мінфіні зазначили, що прогнозувалося збільшення рівня "тіні" в економіці через карантинні обмеження та прагнення бізнесу зменшити ризики втрати ресурсів в умовах значної невизначеності.

"Так, відбулось очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності (як всередині країни, так і за її межами). Суттєво зросли збитки в економіці. Але, саме незвичний характер кризи, спричиненої поширенням пандемії та запровадженням карантинних заходів, визначило нетиповий характер динаміки тіньової економіки”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародна компанія Ernst & Young в лютому оприлюднила результати дослідження щодо рівня тіньової економіки України. Цей показник склав 846 млрд гривень, або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік.

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