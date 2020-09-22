"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію із державного бюджету на 2021 рік на 127 мільйонів гривень і назвав це "етично сумнівним скороченням".

Про це він написав у фейсбуці.

"Тиждень тривають активні дискусії щодо проекту державного бюджету на наступний рік. Скажу про те, що вразило найбільше. Це вкрай безвідповідальні намагання окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави. Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності. Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 мільярдів гривень, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень", - написав Єрмак.

Разом з тим, голова ОП зазначив, що інші показники в проєкті державного бюджету - "цілком виправдані".

"Додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників. Хіба всі вони не важливі з точки зору захисту нашої державності? Важливі. Хіба в попередні роки вони отримували стільки, як було необхідно? На жаль, ні", - написав Єрмак.

Голова ОП наголосив, що гібридна агресія є комплексною, тому, щоб її зупинити "потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж наші хлопці та дівчата в армії". Він також нагадав, що видатки Росії на безпеку, а отже, і на можливі загрози для України, - є значними, "з відсутністю будь-якої економії".

Єрмак також зазначив, що кожен сектор оборони та безпеки має своє значення для захисту державності. Тому не в інтересах України закликати скоротити видатки на цей сектор або на його частину.

Як приклад він назвав Державну службу з надзвичайних ситуацій, зазначивши, що управління цієї служби здійснює Міністерство внутрішніх справ, але гроші підуть саме ДСНС.

"У проекті держбюджету передбачено збільшення видатків і на ДСНС. Повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, навіть найбільших популістів, у тому, що не можна економити на рятувальниках. Але чомусь і це викликає критику, бо управління ДСНС здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, і тому зручно маніпулювати в телеефірах, що й ці гроші йдуть на МВС", - написав Єрмак.

Він також додав, що "вважає неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи", а аткож, що "всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагально необхідними", тому видатки на Офіс президента будуть скорочені в процесі опрацювання законопроекту в парламенті.

Нагадаємо, видатки на утримання ОП у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%.

Фінансування Збройних сил України дещо зменшується порівняно з 2020 роком. Натомість видатки на інші силові структури зростають.

Проєкт бюджету на 2021 рік у Кабінеті Міністрів охрестили "бюджетом можливостей для розвитку". Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало".