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Петрашко вважає малоймовірним подальше погіршення прогнозу врожаю зернових в Україні

Уряд очікує у 2020 році 68 млн тонн врожаю зернових.

Петрашко вважає малоймовірним подальше погіршення прогнозу врожаю зернових в Україні
Фото: business-in-ukraine.online

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає малоймовірним подальше погіршення прогнозу врожаю зернових в Україні у 2020 році

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На початку квітня щодо зернових ми прогнозували (...) 72 млн тонн. Зараз, виходячи з того, що завершено збір пшениці, соняшнику, розпочинається збір кукурудзи, прогнози, на жаль, будуть нижчі", - сказав глава Мінекономіки.

За його словами, уряд очікує 68 млн тонн зернових. Більше активних переглядів прогнозу не буде.

Нагадаємо,  у серпні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

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