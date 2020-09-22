У НБУ назвали причини скорочення ВВП у другому кварталі

Основними факторами падіння реального ВВП України у II кварталі 2020 року стало падіння інвестицій та скорочення внутрішнього попиту.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"За даними Державної служби статистики, реальний ВВП у II кварталі скоротився на 11,4% у річному вимірі. Основним чинником поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту. Вагомим фактором також було падіння інвестицій. В умовах пандемії громадяни зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти", - йдеться в повідомленні.

В НБУ заявили, що обсяги експорту товарів та послуг скоротилися, втім значно меншими темпами, ніж імпорт. З урахуванням цього внесок чистого експорту у зміну ВВП був додатнім.

"У розрізі видів діяльності у II кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки. Окрім суттєвого просідання аграрного сектору, поглибився спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах послуг", - зазначили в Нацбанку.

Регулятор також повідомив, що у III кварталі 2020 року очікується поступове відновлення економіки. Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання.

Нагадаємо, економіка України у другому кварталі впала більше ніж на 11%.Це найбільше квартальне падіння ВВП з 2015 року.