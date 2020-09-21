"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через Україну

Зазначається, що такі потужності "Газпром" оплатить у повному обсязі.

Російський "Газпром" замовив в НАК "Нафтогаз України" додаткові потужності для транзиту газу українською газотранспортною системою в жовтні.

Про це повідомляє пресслужба НАК.

"ПАТ "Газпром" (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні. НАК "Нафтогаз України" сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі потужності "Газпром" оплатить у повному обсязі. Це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України".

Нагадаємо, що за даними голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, Україна в 2020 році має отримати від "Газпрому" близько $2 млрд за транзит російського газу.