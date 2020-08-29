Екскерівника підприємства з групи НАК "Нафтогаз" підозрюють у призначенні собі премій на 960 тис. гривень

Колишньому керівнику підприємства, засновником якого є НАК "Нафтогаз України", повідомили підозру в розкраданні 1,7 млн гривень.

Про це заявили на каналі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Telegram.

За даними слідства, підозрюваний розробив схему заволодіння коштами компанії.

"Протягом 2018-2019 років на підставі його наказів безпідставно виплатили виробничі премії на суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тис. грн – безпосередньо директору товариства", - йдеться у повідомленні.

8 серпня зловмиснику повідомили про підозру за ч.5. ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, що в липні Служба безпеки України викрила колишнього директора підприємства державного концерну "Укроборонпром" на заподіянні державі майже 5 млн гривень збитків під час виконання державного оборонного замовлення.