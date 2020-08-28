КСУ скасував обмеження зарплати держслужбовцям 47 тис. гривень

"Затягувати паски" більше не потрібно.

Конституційний суд скасував обмеження на виплату зарплат посадовим особам у бюджетних установах, суддям, прокурорам, депутатам, працівникам НБУ тощо 10 мінімальними зарплатами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та інших посадових осіб із зарплатою понад 47230 грн сьогодні свято!", - написав він у фейсбуці.

Згідно з повідомленням нардепа, суд також визнав неконституційним пункт закону, яким на час карантину призупинили можливість списання грошей з державного та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Нагадаємо, у квітні влада ухвалила рішення, відповідно до якого зарплата держслужбовців не повинна перевищувати 47 тис. гривень. Обмеження стосувалися також членів наглядових рад державних компаній.

На початку березня Кабмін обмежив розмір зарплат для керівників підконтрольних державі підприємств до максимальних 1,250 млн гривень в місяць.

У кінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд має намір наполовину урізати зарплати топчиновників. На думку глави Кабміну, вони повинні розуміти ситуацію і "затягнути паски".