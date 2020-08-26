"Справа Шеремета": адвокат Кузьменко поскаржився до ЄСПЛ (документ)

Перша скарга була на незаконне затримання. Друга - щодо порушень у досудовому розслідуванні.

Адвокат обвинуваченої у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.

Про це LB.ua розповів адвокат Безпалий.

“Перша скарга була на незаконне затримання. А інша – щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна”, - повідомив адвокат.

Як додав захисник, скарги не стосуються фінансового відшкодування. Їх подали до ЄСПЛ, щоб посилити захист Кузьменко.

“Питання в тому, щоб ЄСПЛ зафіксував ті порушення, які були, оскільки національні суди не змогли це зробити. Далі ми могли б це використовувати для захисту Кузьменко під час розгляду справи по суті. Рішення ЄСПЛ є обов'язковим до виконання всіма судами”, - розповів адвокат.

За його словами, зокрема, якщо ЄСПЛ визнає незаконне затримання, можна буде стверджувати, що українські органи досудового розслідування вдалися до фальсифікації.

“Якщо визнають безпідставне тримання під вартою, то це свідчитиме про порушення судів і прокуратури, які кидали однакові клопотання без надання нових доказів. Якщо ми вказуємо, що в порушення не повертали майно, це вказує на однобоке слідство з обвинувальним нахилом. Це буде захисту на користь під час розгляду по суті”, - підсумував Безпалий.

Окрім того, відомо, що захист Антоненка в червні також звернувся до ЄСПЛ. Адвокати оскаржують затримання Антоненка з порушеннями, необґрунтованість підозри, порушення презумпції невинуватості під час висловлювань президента України, генпрокурора, міністра внутрішніх справ, заступника голови Нацполіції і розповсюдження ними недостовірної інформації. Окрім того, захист оскаржує незаконний вплив на слідчих суддів і неодноразове продовження тримання під вартою, що, на їх переконання, є безпідставними.

Разом з тим захист Дугарь ще не звертався зі скаргами до ЄСПЛ, оскільки чекав на завершення досудового розслідування.

“Порушення відбувалися до останнього часу, до моменту передачі обвинувального, тому маємо заявити все в комплексі. Підсумовуємо всі порушення і направимо відповідну скаргу”, - сказав адвокат Денис Ломанов.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка.

21 травня 2020 року підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. Організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 23 жовтня. Обвинувачених у справі Шеремета судитимуть присяжні.