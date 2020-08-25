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Викритого на мільйонному відкаті за медичні маски посадовця командування Медсил ЗСУ арештовано під заставу 13 млн гривень

Двоє його спільників теж можуть вийти із СІЗО під заставу.

Викритого на мільйонному відкаті за медичні маски посадовця командування Медсил ЗСУ арештовано під заставу 13 млн гривень
Фото: gp.gov.ua

Печерський районний суд обрав запобіжний захід посадовцям командування Медичних сил Збройних сил, яких підозрюють в отриманні хабара в розмірі 1 млн гривень під час закупівлі медичних масок.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Для начальника управління командування Медичних сил ЗС України, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, визначено заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ - понад 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду України - 230 тис. грн", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, ці особи одержали від підприємця відкат за забезпечення перемоги в закупівлі Збройними силами України медичних масок для потреб військовослужбовців. Розмір "винагороди" за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за постачання 1 маски.

У разі доведення вини військовослужбовців і цивільних осіб їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовця командування Медичних сил ЗСУ разом із спільниками було затримано 19 серпня після передачі останньої частини хабара загальною сумою 998 тис. грн.

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