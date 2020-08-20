Затримали організаторів під час передачі підсумкової частини хабара – 600 тисяч гривень.

Співробітники СБУ запідозрили кількох представників командування Медичних сил ЗСУ в намаганні отримати хабар у розмірі 1 млн гривень під час закупівлі медичних масок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

За версією слідства, організатором схеми виступив начальник управління командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.

"Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйона гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень - першої частини хабара. Затримали організаторів під час передачі підсумкової частини хабара – 600 тисяч гривень.

"Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Оновлено. На сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook повідомили, що підозрюваних відсторонили з посад на час службового розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему в "Укрзалізниці", наразі в службових приміщеннях компанії і офісах комерційних структур у Києві та Вінниці проводиться ряд обшуків.