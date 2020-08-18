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Кіберполіція України викрила угруповання, яке легалізувало $42 мільйони через ринок криптовалют

Встановлено трьох осіб, причетних до відмивання грошей.

Кіберполіція України викрила угруповання, яке легалізувало $42 мільйони через ринок криптовалют
Фото: cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція України викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало 42 мільйони доларів, здобутих злочинним шляхом. 

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

На початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю з однією із найбільших у світі бірж цифрових валют "Binance". Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

Співробітники кіберполіції, співпрацюючи з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох осіб, причетних до відмивання грошей.

Як зазначено в повідомленні, було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, здобутих злочинним шляхом.

Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.

За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці заблокували діяльність "чорних" сall-центрів, за допомогою яких шахраї ошукували клієнтів банків. До масштабної схеми було залучено близько 300 осіб.

За вказівкою організаторів оператори сall-центрів здійснювали смс-розсилку про начебто несанкціонований вхід в особистий кабінет клієнта фінансової установи. Після чого, представляючись співробітниками банку, оператори телефонували потенційним потерпілим, входили їм у довіру та отримували дані про їхні банківські картки. Використовуючи цю інформацію, зловмисники знімали кошти з банківських карток потерпілих та переводили їх на підконтрольні організаторам розрахункові рахунки.

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