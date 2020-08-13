Президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії закликали Лукашенка ​організувати "круглий стіл" з питань національного примирення

"Ми готові запропонувати наші зусилля з посередництва для досягнення мирного рішення".

Президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії звернулися до президента Білорусі Олександра Лукашенка із закликом припинити застосування сили проти мирних протестувальників.

Про це йдеться у спільній заяві президентів.

Повний текст заяви:

Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як сусіди Білорусі, члени НАТО та Євросоюзу хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною та квітучою країною. Тому ми закликаємо президента Білорусі до таких дій:

1. Деескалація ситуації та негайне припинення застосування сили проти своїх людей. Ми закликаємо припинити насильство та поважати основні свободи, права людини та громадянина, включаючи свободу висловлення поглядів, засобів масової інформації, зібрань і безпеку журналістів;

2. Невідкладно звільнити всіх затриманих протестувальників, припинити подальше переслідування;

3. Негайно розпочніть діалог з білоруським народом. Почуйте голос своїх громадян і дайте їм можливість вільно говорити. Спираючись на досвід власних суспільств, а також на особистий досвід, ми закликаємо вас організувати «круглий стіл» з питань національного примирення, що складається з урядовців і громадянського суспільства. Це був би відповідний крок для початку справжнього національного діалогу. Ми твердо віримо, що діалог - це завжди найкращий спосіб сприяти соціальному розвитку, обговорювати реформи та майбутнє вашої країни.

Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері до співпраці з міжнародною спільнотою повинні залишатися відкритими. Ізоляція - це не шлях до процвітання та розвитку будь-якої нації.

Ми готові запропонувати наші зусилля з посередництва для досягнення мирного рішення в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету вашої країни.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

Тим часом по державному ТБ Білорусі показують побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах.