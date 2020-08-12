​В Окружному адмінсуді Києва заявили, що оголошені в розшук судді перебувають на робочих місцях

У суді наполягають, що повістки про виклики в НАБУ суддям були вручені не у встановленому законом порядку.

В Окружному адміністративному суді Києва заявляють, що судді, яких Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук, перебувають на робочих місцях і закликають НАБУ дотримуватися законів.

Про це йдеться на сайті ОАСК.

"Повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступник та три судді ОАСК, яких напередодні НАБУ оголосило у розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та продовжують виконувати свої службові обов’язки. Заяви про «систематичне неприбуття на виклики детективів НАБУ для допитів», очевидно, не відповідають дійсності, адже ті співробітники суду, яких було викликано на допити у встановленому законом порядку, були на них присутні", - сказано в заяві.

У ОАСК наголошують, що інші судді, зазначені в повідомленні НАБУ, "не отримували як жодних повідомлень про підозру у скоєнні злочину, за який їх оголошено в розшук, так і повісток про їх виклик".

"Судді продовжують виконувати свої обов’язки у звичайному режимі та готові з’явитися на допит у порядку, передбаченому КПК... Також нагадуємо, що втручання в будь-якій формі в діяльність судді, вчинене особою з використанням свого службового становища, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачене суворе покарання", - заявили в ОАСК.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Пізніше керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит.