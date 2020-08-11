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НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів та двох ексчленів ВККС

Зазначається, що вони ухиляються від виконання процесуальних обов’язків та переховуються від слідства з кінця липня 2020 року.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів та двох ексчленів ВККС
Фото: Сергей Нужненко

Національне антікорупційне бюро оголосило в розшук ексголову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника голови ОАСК, трьох суддів цього ж суду та двох ексчленів Вищої кваліфікаційної комісіі суддів.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Зазначається, що вдатися до таких дій слідство змушене через систематичне неприбуття підозрюваних на виклики детективів для допитів (порушення обов’язків, передбачених ст.42 КПК України) та невстановлення їх місцезнаходження.

Крім того, НАБУ звернулося до Генерального прокурора з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя та застосування до підозрюваних служителів Феміди заходів примусу.

"Вказані особи ухиляються від виконання процесуальних обов’язків та переховуються від слідства з кінця липня 2020 року (перші допити були призначені на 23 липня). Наразі підозрювані викликані на допити 13, 15, 17 та 20 серпня. Повістки розміщені на офіційному сайті НАБУ,, а також направлені у передбачений законом спосіб", - йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Нагадаємо, керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям та керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

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