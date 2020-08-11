НАБУ закінчило розслідувати заподіяння 51 млн грн збитків трьом державним шахтам

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування фактів заподіяння 51,17 млн гривень збитків трьом вугледобувним державним підприємствам.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

11 серпня вісьмом підозрюваним і їхнім захисникам було відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед осіб, слідство стосовно дій яких завершене:

фізична особа, організатор злочинної організації;

секретар тендерного комітету ДП "Селидіввугілля";

секретар тендерного комітету ДП "Мирноградвугілля";

голова тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

секретар тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

член тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

член тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

фізична особа.

Матеріали слідства стосовно дій ще трьох осіб виділені в окреме кримінальне провадження. Йдеться про підозрюваних директора ТОВ "Доненергоекспорт" (оголошений у розшук у березні 2020 року), голову тендерного комітету ДП "Мирноградвугілля" (оголошений у розшук у квітні 2020 року), а також про невстановлену особу. Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.

За даними слідства, впродовж 2016-2018 рр. учасники схеми фактично встановили контроль за державними закупівлями трьох державних підприємств. Йдеться про весь ланцюг - від моніторингу потреб у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним.

У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ та САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія. При цьому йшлося про постачання різних позицій: паливно-мастильні матеріали, запасні частини до гірничо-шахтного обладнання, металовироби, кабельна продукція для шахт. Однак фактично ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору. Ті, в свою чергу, через навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

Упродовж майже трьох років ці три держпідприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари, іноді навіть без нагальної потреби, на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн гривень.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський назвав умови для закриття збиткових шахт.