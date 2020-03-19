НАБУ разоблачило схему растраты 51 млн гривен, выделенных для шахт

В 69 закупках договора на поставку получала одна компания, которая перепродавала товары по завышенным ценам.

Правоохранители разоблачили двух человек, причастных к организации схемы по завладению более 51,17 млн гривен трех государственных угледобывающих предприятий. 16 марта им сообщили о подозрении по ч.4 ст. 28 ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 Уголовного кодекса.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех государственных предприятий - ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь» и ГП «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всей цепочке - от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним", - говорится в сообщении.

В 69 закупках указанных предприятий, как установлено, договора на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках таких: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтного оборудования, метизы, кабельная продукция для шахт.

"Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая товар, приобретенный у участников реального сектора, с наценкой. Те, в свою очередь, из-за специально созданных участниками схемы препятствий, не имели реальных шансов сотрудничать с госпредприятиями", - отметили в НАБУ.

В течение почти трех лет эти три государственные предприятия закупили по завышенным ценам оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на сумму почти 174,5 млн гривен, переплатив более 51,17 млн гривен.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, для привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил условия для закрытия убыточных шахт.