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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Президент поменял Сопеля на Труша.

Президент Владимир Зеленский в четверг назначил нового руководителя Тернопольской областной государственной администрации. Им стал Владимир Труш, работавший до сегодня главой Рогатинской райгосадминистрации.

Об этом говорится в указе №97/2020 от 19 марта.

Зеленский пожимает руку Трушу вопреки собственным рекомендациям
Фото: president.gov.ua
Зеленский пожимает руку Трушу вопреки собственным рекомендациям

Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал университета "Украина" (бакалавр права).

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, что накануне Зеленский уволил предыдущего губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.

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