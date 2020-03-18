Посол Олександр Щерба: «Людям не вистачало грошей, щоб повернутися – інші пасажири почали для них скидатися. Це дивовижні речі»

На жаль, цими днями подібні випадки не були поодинокими - з аналогічними проблемами стикалися українці в інших країнах, однак саме в Австріі наше посольство працювало взірцево. З 2014-го року його очолює Олександр Щерба , він - один з небагатьох послів, що залишився на посаді попри зміну влади. Його приватна фб-сторінка працювала наразі немов інформаційне табло, де один за одним публікувалися апдейти щодо вивезення українців з Відня. Так, в середу 174 особи повернулися додому. А поки ми готували інтерв'ю до публікації ще 33 людини з Відня забрав президентський борт.

Австрія – одна з країн, де «застрягли» наші співгромадяни після того, як повітряний простір було закрито в зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Більшість – не з власної вини: дізнавшись відповідну новину про українське небо, “Австрійські авіалінії” і “Lufthansa” просто скасували свої рейси.

Фото: facebook

У вівторок з’явилася інформація:з Відня не можуть вилетіти понад 360 українців. Сьогодні близько 200 із них все ж таки вирушили до України.

Так, рейсом “Австрійських авіаліній” додому вилетіли 174 громадянина України. Поміж цих громадян є ті, хто мав раніше квитки на рейс “Austrian Аirlines”, але рейс скасували. А також ті, хто придбав квитки сьогодні за досить високою ціною (493 євро - ред.), оскільки в літаку були вільні місця. Вони теж полетіли.

Що робитиме решта людей, котрі залишилися в Відні?

Решта чекає на чартер. Сподіваємося, він буде завтра. В найгіршому випадку післязавтра. Чартер буде за доступною ціною - 149 євро. Сподіваємося, що решту людей ми вивеземо ним, і все буде добре.

Була інформація про те, що, можливо, частину людей відправлятимуть до України залізницею.

По Відню вона не підтверджується.

Скільки ще людей залишається у Відні? 360 - дані неофіційні. Чи є якісь офіційні цифри?

На евакуацію в нас записалася 391 людина. Але деякі з них, коли ми вчора-сьогодні обдзвонювали їх, змогли добратися самостійно. Тому цифра 391 варіюється. З іншого боку, з’являються нові люди. Тому назвати вам остаточні дані я наразі не можу. Але маю сказати, що чартер, на який ми очікуємо, буде ключовою і важливою допомогою.

Також відзначу, що “Австрійські авіалінії” великі молодці. В той час, коли вони змушені вивозити австрійців з усіх країн світу, в них знайшовся борт для того, щоб відвезти українців, - це велика річ.

Фото: Twitter.com/olex_scherba Перед вильотом у аеропорту Відня

До того ж, в процесі епопеї з цим літаком, я побачив прекрасні моменти. Наприклад, сьогодні на літак деяким людям не вистачало грошей, інші пасажири скидалися, щоб вони могли полетіти. І вони полетіли. Чи в останній момент підійшов хлопець, в якого було лише 160 євро, а квиток в цьому випадку коштував 493 євро. Я зв’язався з “Австрійськими авіалініями”, і вони після роздумів теж взяли цього хлопця на борт.

Була величезна допомога від української громади у Відні. Коли я сказав, що немає де розмістити людей, вони почали звозити килимки, спальники тощо. Хочеться дуже всім за це подякувати.

Декотрі українці не могли вилетіти з Австрії з 15 березня. Де вони перебували весь цей час? Частину забезпечили номерами в готелі, як я розумію. Де знаходилась і знаходиться решта?

Пасажирів рейсу “Австрійських авіаліній” компанія розмістила в хорошому, комфортабельному готелі при аеропорті. За це їм теж велика подяка. Частину ми розмістили в нашому Будинку культурно-інформаційного центру України в Австрії поруч з Віднем. Частині українська громада допомогла знайти дешеві апартаменти по 10 євро на день. Спільними зусиллями, ніхто з людей під відкритим небом не залишився.

Чому взагалі люди потрапили в транспорту пастку? Через те, що Україна закрила кордони чи з інших причин?

Перші дні - неділя та понеділок (15-16 березня) - це був повний хаос, на жаль. Не тільки у нас. Скрізь. “Австрійські авіалінії” і “Lufthansa” побачили новину, що Україна закрила повітряний простір, і автоматично скасували свої рейси. Я почав пояснювати їм, що, по-перше, простір був закритий трішки пізніше. По-друге, він не закритий для літаків, які евакуюють українців. “Австрійські авіалінії” прислухалися, змінили свою політику і вивезли своїх пасажирів.

Посольство зреагувало дуже оперативно. Люди змогли звертатися за допомогою через МЗС, сайт посольства, ваш персональний фейсбук.

Наразі всі люди, які у нас записалися, надіслали на e-mail посольства свої e-mail. Хтось дзвонить через месенджер, хто через Whats App. Ми намагаємося всім відповідати. Як тільки буде ясність із чартером, ми всім на пошту розішлемо інструкції, як зареєструватися на цей літак.