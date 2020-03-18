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Посол Олександр Щерба: «Людям не вистачало грошей, щоб повернутися – інші пасажири почали для них скидатися. Це дивовижні речі»

Австрія – одна з країн, де «застрягли» наші співгромадяни після того, як повітряний простір було закрито в зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Більшість – не з власної вини: дізнавшись відповідну новину про українське небо, “Австрійські авіалінії” і “Lufthansa” просто скасували свої рейси.

На жаль, цими днями подібні випадки не були поодинокими - з аналогічними проблемами стикалися українці в інших країнах, однак саме в Австріі наше посольство працювало взірцево. З 2014-го року його очолює Олександр Щерба, він - один з небагатьох послів, що залишився на посаді попри зміну влади. Його приватна фб-сторінка працювала наразі немов інформаційне табло, де один за одним публікувалися апдейти щодо вивезення українців з Відня. Так, в середу 174 особи повернулися додому. А поки ми готували інтерв'ю до публікації ще 33 людини з Відня забрав президентський борт.

Про всі ці події LB.ua і поговорив з паном Щербою.

Фото: facebook

У вівторок з’явилася інформація:з Відня не можуть вилетіти понад 360 українців. Сьогодні близько 200 із них все ж таки вирушили до України.

Так, рейсом “Австрійських авіаліній” додому вилетіли 174 громадянина України. Поміж цих громадян є ті, хто мав раніше квитки на рейс “Austrian Аirlines”, але рейс скасували. А також ті, хто придбав квитки сьогодні за досить високою ціною (493 євро - ред.), оскільки в літаку були вільні місця. Вони теж полетіли. 

Що робитиме решта людей, котрі залишилися в Відні?

Решта чекає на чартер. Сподіваємося, він буде завтра. В найгіршому випадку післязавтра. Чартер буде за доступною ціною - 149 євро. Сподіваємося, що решту людей ми вивеземо ним, і все буде добре. 

Була інформація про те, що, можливо, частину людей відправлятимуть до України залізницею.

По Відню вона не підтверджується. 

Скільки ще людей залишається у Відні? 360 - дані неофіційні. Чи є якісь офіційні цифри?

На евакуацію в нас записалася 391 людина. Але деякі з них, коли ми вчора-сьогодні обдзвонювали їх, змогли добратися самостійно. Тому цифра 391 варіюється. З іншого боку, з’являються нові люди. Тому назвати вам остаточні дані я наразі не можу. Але маю сказати, що чартер, на який ми очікуємо, буде ключовою і важливою допомогою. 

Також відзначу, що “Австрійські авіалінії” великі молодці. В той час, коли вони змушені вивозити австрійців з усіх країн світу, в них знайшовся борт для того, щоб відвезти українців, - це велика річ. 

Перед вильотом у аеропорту Відня
Фото: Twitter.com/olex_scherba
Перед вильотом у аеропорту Відня

До того ж, в процесі епопеї з цим літаком, я побачив прекрасні моменти. Наприклад, сьогодні на літак деяким людям не вистачало грошей, інші пасажири скидалися, щоб вони могли полетіти. І вони полетіли. Чи в останній момент підійшов хлопець, в якого було лише 160 євро, а квиток в цьому випадку коштував 493 євро. Я зв’язався з “Австрійськими авіалініями”, і вони після роздумів теж взяли цього хлопця на борт. 

Була величезна допомога від української громади у Відні. Коли я сказав, що немає де розмістити людей, вони почали звозити килимки, спальники тощо. Хочеться дуже всім за це подякувати. 

Декотрі українці не могли вилетіти з Австрії з 15 березня. Де вони перебували весь цей час? Частину забезпечили номерами в готелі, як я розумію. Де знаходилась і знаходиться решта?

Пасажирів рейсу “Австрійських авіаліній” компанія розмістила в хорошому, комфортабельному готелі при аеропорті. За це їм теж велика подяка. Частину ми розмістили в нашому Будинку культурно-інформаційного центру України в Австрії поруч з Віднем. Частині українська громада допомогла знайти дешеві апартаменти по 10 євро на день. Спільними зусиллями, ніхто з людей під відкритим небом не залишився.

Чому взагалі люди потрапили в транспорту пастку? Через те, що Україна закрила кордони чи з інших причин?

Перші дні - неділя та понеділок (15-16 березня) - це був повний хаос, на жаль. Не тільки у нас. Скрізь. “Австрійські авіалінії” і “Lufthansa” побачили новину, що Україна закрила повітряний простір, і автоматично скасували свої рейси. Я почав пояснювати їм, що, по-перше, простір був закритий трішки пізніше. По-друге, він не закритий для літаків, які евакуюють українців. “Австрійські авіалінії” прислухалися, змінили свою політику і вивезли своїх пасажирів. 

Посольство зреагувало дуже оперативно. Люди змогли звертатися за допомогою через МЗС, сайт посольства, ваш персональний фейсбук. 

Наразі всі люди, які у нас записалися, надіслали на e-mail посольства свої e-mail. Хтось дзвонить через месенджер, хто через Whats App. Ми намагаємося всім відповідати. Як тільки буде ясність із чартером, ми всім на пошту розішлемо інструкції, як зареєструватися на цей літак.

Літак Президента України доправив із Австрії до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» понад 30 українців, 18 березня 2020
Фото: офис президента
Літак Президента України доправив із Австрії до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» понад 30 українців, 18 березня 2020

Валентина МерещукВалентина Мерещук, Выпускающий редактор
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