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Депутат от "Голоса" обвинил коллегу, заразившегося коронавирусом, в безответственности

Шахов после поездки в Европу ходил в Раду и на эфиры.

Депутат от "Голоса" обвинил коллегу, заразившегося коронавирусом, в безответственности
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин ("Голос") объявил о самоизоляции.

"Я был на эфирах с господином Сергеем Шаховым [заразившимся коронавирусом] 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры... После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции", - написал он в фейсбуке.

Юрчишин намерен находиться на домашнем карантине до 23 марта. Он добавил, что сейчас у него симптомов нет, чувствует себя хорошо.

Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух в свою очередь сообщил, что все депутаты фракции минимизировали свои социальные контакты, а те, кто контактировал с Шаховым на прошлой неделе, перейдут на самоизоляцию.

Напомним, что депутат Верховной Рады Сергей Шахов 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию, где к тому времени уже распространилась коронавирусная болезнь COVID-19.

15 марта у него подскочила температура, а 17 марта у депутата уже диагностировали COVID-19.

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