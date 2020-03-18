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Венедиктова не намерена увольнять своих замов

"Нужно наполнять прокуратуру, а не обескровливать ее".

Венедиктова не намерена увольнять своих замов
Фото: Макс Требухов

Новоназначенный Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует увольнять заместителей генпрокурора, в частности Виктора Трепака и Гюндуза Мамедова. Об этом она сообщила агентству "Украинские новости". 

"Ушел только Чумак по собственному желанию, теперь нужно наполнять прокуратуру, а не обескровливать ее. Все, кто хочет и может честно и профессионально работать, - для всех есть шанс показать себя", - отметила Венедиктова.

По ее словам, такой шанс имеют и Трепак, и Мамедов, а также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я думаю, что они могут дать хороший результат", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

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Источник: "Украинские новости"
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