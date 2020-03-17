Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикрикризисный штаб в Харьковской области. Решение было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине, передает РБК-Украина.

В состав Харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что самый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на 80 млн долларов. Уже в субботу тест-системы для 1 млн человек будут в Украине.