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Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент призвал бизнесменов к социальной ответственности.

Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента крупных украинских бизнесменов.

Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

По информации журналистов, около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина Рината Ахметова.

Фото: radiosvoboda.org

Позже съемочная группа также зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

Обновление. Офис президента подтвердил информацию о том, что Владимир Зеленский встречался с олигархами и представителями крупного бизнеса. На Банковой уточнили, что на встрече шла речь о коронавирусе.

Фото: president.gov.ua

В пресс-службе Зеленского заявили, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп, с которыми глава государства обсудил вопросы помощи во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.

Как видно на фото, с Зеленским на Банковой встречались харьковский бизнесмен Александр Ярославский, владелец и председатель совета директоров группы компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также названные "Схемами" Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Глава государства призвал бизнесменов к социальной ответственности и помочь сохранить здоровье и жизнь украинцев.

В Офисе президента заявили, что бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что сегодня в ОП 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.

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