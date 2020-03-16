Власть должна оказать поддержку мелким и средним предпринимателям, - Тимошенко

Пандемия коронавируса и мирового экономического кризиса власть должна сделать все от нее зависящее, чтобы оказать поддержку мелким и средним предпринимателям. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

«Экономика сейчас переносит сверхсложные удары. Поэтому в законе должен быть предусмотрен обязательный перечень мероприятий, которые нужно сделать государству. Безусловно, эта отсрочка кредитов, которые сегодня имеют наши предприниматели. Также нужно максимальное снижение налогов, а где возможно и введение налоговых каникул для того, чтобы не упала экономика. Кроме того, надо сделать ставку на государственные закупки и в поддержку тех отраслей и предприятий, которые сейчас испытывают наибольшие потери», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Нардеп отметила, что такие антикризисные меры надо предусмотреть и законами, и постановлениями правительства.

«Да, все говорят о том, что паника недопустима. Но и недооценка ситуации в стране тоже недопустима. Сегодня стране нужна железная дисциплина, прекращение хаоса в управлении государством и консолидация всех без исключения политических сил, никакого политиканства, никаких противостояний. Мы все сегодня одна национальная команда, которая предстала перед лицом беды», - отметила лидер «Батькивщины».