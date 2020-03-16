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Рада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавируса

"Справку не всегда можно получить, так как ЦНАПы могут быть на карантине".

Рада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавируса
Фото: Радіо Свобода

Верховная Рада продлит сроки подачи электронных деклараций из-за коронавируса.

Об этом сказал на брифинге в понедельник глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Сейчас рассматривается и будет вноситься, скорее всего, возможность переноса даты подачи электронных деклараций. Потому что сегодня справку не всегда можно получить, так как ЦНАПы [центры предоставления административных услуг] могут быть на карантине. Поэтому будет продлен срок подачи декларации, не отменен ни в коем случае", - сообщил он.

Депутаты будут голосовать по этому поводу на внеочередном заседании 17 марта.

Напомним, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны ежегодно, до 1 апреля, декларировать свои доходы в электронной системе public.nazk.gov.ua.

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