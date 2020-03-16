Медикам пообещали 200%-ную надбавку в связи с коронавирусом

Медицинским работникам, которые будут задействованы в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату.

Об этом сказал на брифинге в понедельник глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то на уровне 200%, будет выплачиваться надбавка медицинским работникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом", - объявил он.

Верховная Рада будет голосовать по этому поводу на внеочередном заседании 17 марта.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения раньше заявляли о том, что в Украине около 2 тысяч врачей-инфекционистов и около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах.