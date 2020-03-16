В Одессе для противодействия коронавирусу закрыли все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек

В Одессе с 16 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно закрыли объекты общего пользования. Об этом говорится в распоряжении городского главы Геннадия Труханова, опубликованного на официальном сайте Одессы.
"16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского главы и отмены ограничительных мер:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных учреждений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых)
- ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего и в отелях, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)".
Отмечается, что отказ от соблюдения запрета будет влечь ответственность соответственно к законодательству.
Напомним, что Львов решил с 16 марта также закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и автомобильных заправок.