В Одессе для противодействия коронавирусу закрыли все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек

Ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения мэра города.

В Одессе с 16 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно закрыли объекты общего пользования. Об этом говорится в распоряжении городского главы Геннадия Труханова, опубликованного на официальном сайте Одессы.

"16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского главы и отмены ограничительных мер:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных учреждений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего и в отелях, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)".

Отмечается, что отказ от соблюдения запрета будет влечь ответственность соответственно к законодательству.

Напомним, что Львов решил с 16 марта также закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и автомобильных заправок.