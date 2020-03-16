750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина
Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Одессе для противодействия коронавирусу закрыли все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек

Ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения мэра города. 

В Одессе для противодействия коронавирусу закрыли все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек
Фото: photo.99px.ru

В Одессе с 16 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно закрыли объекты общего пользования. Об этом говорится в распоряжении городского главы Геннадия Труханова, опубликованного на официальном сайте Одессы.

"16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского главы и отмены ограничительных мер:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных учреждений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего и в отелях, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)". 

Отмечается, что отказ от соблюдения запрета будет влечь ответственность соответственно к законодательству. 

Напомним, что Львов решил с 16 марта также закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и автомобильных заправок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также