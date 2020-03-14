Возвратившихся в Украину после 17 марта граждан не будут отправлять на обсервацию

В случае необходимости гражданам будет предоставлена возможность пройти тест на коронавирус.

Украинцы не будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию в медицинских учреждениях по возвращении в Украину после 17 марта.

Об этом на брифинге по результатам заседания правительства сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

"У нас пока что действует алгоритм, который мы используем при пересечении государственной границы. Любой человек, который путешествует из страны, которая в соответствии с ситуационным отчетом Всемирной организации здравоохранения имеет случаи передачи нового коронавируса от человека к человеку, проходит температурный скрининг, после этого ему рекомендуется проведение жесткой самоизоляции дома", - сказал он.

Кузин отметил, что в случае необходимости гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь, в том числе возможность пройти тест на наличие коронавируса.

Однако никто не будет отправлен на обсервацию в специальные учреждения.

Как сообщалось, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели.