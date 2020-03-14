Ограничения на передвижение внутри страны не будет

Кабинет министров пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге 14 марта по результатам заседания правительства.

"Предлагаю всем быть в таком позитивном, насколько это возможно, конечно, при данных обстоятельствах, состоянии. Но точно никаких ограничений внутри страны пока что мы не создаем", - сказал он.

Министр также отметил, что ограничения на въезд и выезд из страны не касаются экспортных и импортных операций, так как экономика также является важной составляющей в борьбе с коронавирусом.

Криклий подчеркнул, что общественный транспорт, поезда, самолеты, а также железнодорожные вокзалы дезинфицируются каждый день.

Ранее сообщалось, что с 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей.

С полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.