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Ограничения на передвижение внутри страны не будет

Общественный транспорт, поезда, самолеты, железнодорожные вокзалы дезинфицируются каждый день.

Ограничения на передвижение внутри страны не будет
Фото: kiev.com.ua

Кабинет министров пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге 14 марта по результатам заседания правительства.

"Предлагаю всем быть в таком позитивном, насколько это возможно, конечно, при данных обстоятельствах, состоянии. Но точно никаких ограничений внутри страны пока что мы не создаем", - сказал он.

Министр также отметил, что ограничения на въезд и выезд из страны не касаются экспортных и импортных операций, так как экономика также является важной составляющей в борьбе с коронавирусом.

Криклий подчеркнул, что общественный транспорт, поезда, самолеты, а также железнодорожные вокзалы дезинфицируются каждый день.

Ранее сообщалось, что с 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей.

С полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Источник: "Українські новини"
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