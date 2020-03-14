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В России заявили о 14 новых случаях коронавируса за сутки

Общее число заболевших в РФ оставляет 59 человек, выздоровели четыре человека.

В России заявили о 14 новых случаях коронавируса за сутки
Фото: EPA/UPG

В России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные SARS-CoV-2 за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

О двоих новых инфицированных в Кемерове ранее 14 марта сообщали в администрации Кузбасса.

Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек. Из них 56 - это россияне (55 "привезли" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии.

Сообщается, что выздоровели четыре человека: оба гражданина КНР, один москвич, побывавший в Италии, и итальянский студент из Петербурга. Оперштаб подтверждает троих выписанных: двоих граждан Китая и жителя Москвы.

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