Решение главы Белого дома дает федеральному правительству возможность использовать до 50 млрд долларов в фондах чрезвычайной помощи.

Президент Дональд Трамп днем 13 марта объявил на всей территории США чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющимся коронавирусом.

Он сообщил об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Режим чрезвычайного положения позволит властям выделить федеральное финансирование на борьбу с вирусом.

Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда, отмечает Голос Америки.

Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявлял в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.

Решение главы Белого дома дает федеральному правительству возможность использовать до 50 млрд долларов в фондах чрезвычайной помощи, чтобы помочь государственным и местным чиновникам здравоохранения, отмечает ВВС.

Этот шаг ослабляет правила медицинского страхования и может ускорить создание новых больниц и поиск новых методов лечения.

Как сообщалось, по состоянию на 13 марта по всему миру коронавирусом нового типа уже заразились 138 тысяч человек, из которых более 5 тысяч умерли.