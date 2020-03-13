В Италии от коронавируса умерла украинка (обновлено)

В Италии 13 марта от коронавирусной инфекции COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева.

Об этом в фейсбуке сообщила активистка Оксана Федькив.

Накануне сообщалось, что у гражданки Украины Раисы Малышевой, 1954 года рождения, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус.

Отмечалось, что она работала в Италии на законных основаниях, получив необходимые документы.

Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Ранее Федькив сообщала, что Малышева работала в провинции Брешия и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. В пятницу, 13 марта, женщина умерла.

Обновление. Министерство иностранных дел подтвердило информацию о смерти 65-летней гражданки Украины в Италии.

"Гражданка Украины была госпитализирована несколько дней ранее с подозрением на обострение сердечно-сосудистой болезни. В то же время 12 марта, в соответствии с полученными результатами анализов, у нее было диагностировано наличие коронавируса. Ее состояние определялось как тяжелое. К большому сожалению, указанная гражданка Украины, которая находилась в госпитале на территории провинции Брешиа, Италия, умерла сегодня", - сообщила пресс-секретарь МИДа Катерина Зеленко Українським Новинам.

Она отметила, что это уже второй случай заражения наших соотечественников в Италии.

12 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что за границей коронавирусом были инфицированы только пять украинцев: один в Италии и четыре в Японии.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев.

Напомним, в Украине официально зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Одна из инфицированных SARS-CoV-2, посещавшая Польшу 71-летняя женщина из Житомирской области умерла.

На данный момент в Италии зафиксировано 15 113 случаев коронавируса. Более 1 тысячи человек скончались от вызванной им пневмонии.

Ранее сегодня сообщалось, что гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии и лечилась в Неаполе, выздоровела.