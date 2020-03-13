Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
ТКГ: новое прочтение?
ТКГ: новое прочтение?
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Мир после вируса
Мир после вируса
Украина решила закрыть границы на две недели
Украина решила закрыть границы на две недели
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
ГлавнаяМир

Бразильские СМИ сообщили о коронавирусе у президента страны

Болсонару несколько дней назад встречался с Трампом.

Бразильские СМИ сообщили о коронавирусе у президента страны
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. Об этом сообщило ведущее бразильское издание Jornal O Dia.

Официально эта информации пока не подтвердилась.

В пятницу, 13 марта, ожидаются результаты второго тестирования, чтобы подтвердить диагноз.

О том, что Болсонару проверили на коронавирус, стало известно накануне. Он сдал тест в четверг, еще не имея симптомов заболевания, о чем сообщил в обращении к народу, появившись перед камерами в маске.

Это произошло спустя несколько дней после встречи с президентом США Дональдом Трампом на курорте в Мар-а-Лаго во Флориде.

Вскоре после этого коронавирус обнаружили у сотрудника администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, которые посетил США вместе с Болсонару.

Еще в начале этой недели Болсонару называл коронавирус "в большей степени выдумкой".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также