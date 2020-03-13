Бразильские СМИ сообщили о коронавирусе у президента страны

Болсонару несколько дней назад встречался с Трампом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. Об этом сообщило ведущее бразильское издание Jornal O Dia.

Официально эта информации пока не подтвердилась.

В пятницу, 13 марта, ожидаются результаты второго тестирования, чтобы подтвердить диагноз.

О том, что Болсонару проверили на коронавирус, стало известно накануне. Он сдал тест в четверг, еще не имея симптомов заболевания, о чем сообщил в обращении к народу, появившись перед камерами в маске.

Это произошло спустя несколько дней после встречи с президентом США Дональдом Трампом на курорте в Мар-а-Лаго во Флориде.

Вскоре после этого коронавирус обнаружили у сотрудника администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, которые посетил США вместе с Болсонару.

Еще в начале этой недели Болсонару называл коронавирус "в большей степени выдумкой".