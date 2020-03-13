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В СНБО подтвердили наличие коронавируса на оккупированном Донбассе

Нулевой пациент приехал из Москвы на маршрутке.

В СНБО подтвердили наличие коронавируса на оккупированном Донбассе
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом он сказал на брифинге в перерыве заседания СНБО.

"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", - сказал Данилов.

По его словам, нулевым пациентом была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву.

"Ехала в микроавтобусе, и именно в такой способ все произошло", - сказал Данилов.

Ранее на внеочередном заседании Кабинета министров министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса.

В связи с этим Украина ввела запрет на пересечение линии соприкосновения для жителей оккупированного Донбасса, не имеющих регистрации на свободной территории.

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