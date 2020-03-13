В Италии выздоровела заболевшая коронавирусом украинка

Гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии, выздоровела.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем микроблоге Twitter.

"Гражданку Украины, которая ранее заболела в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы", - написал он.

Как сообщалось, в феврале коронавирус диагностировали у 26-летней украинки, которая работает на севере Италии в городе Кремоне. Родственники, которых она навещала в городе Чиленто, были помещены на карантин.

Але є і хороші новини. Вітаю з одужанням! https://t.co/lKmMPn5xdY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2020

Всего за границей были инфицированы коронавирусом пятеро украинцев: один случай в Италии и четыре - в Японии.

Напомним, МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за распространения коронавируса. 11 марта Кабмин объявил о "фактической отмене" авиасообщения с Италией.