В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке

Женщина, чувствуя себя плохо, не сидела дома.

В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Фото: zhitomir.info

В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом SARS-CoV-2 71-летней пенсионерке.

На брифинге в Житомирской ОГА рассказали, что заболевшая женщина - из Радомышля. Она недавно была в Польше.

"Случай зафиксирован в Радомышле. Женщина 49-го года рождения, которая прибыла в Украину 1 марта из Республики Польша. Ей стало плохо, сегодня ее госпитализировали с признаками коронавируса, и тесты, к сожалению, подтвердили. Состояние больной - средней тяжести", - рассказал глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Женщина чувствовала себя плохо с 3 марта, но не обращалась к врачам. Сейчас она остается в Радомышле, перевозить ее в Житомир пока не планируют.

У нее возникли осложнения в виде воспаления легких.

По его словам, контактные лица устанавливаются. Ближайшее окружение - шесть человек - находятся на обсервации в частном доме в Радомышле.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов отметил, что больше всего волнует то, что больная женщина успела посетить церковь. "8 числа она посетила церковь. Вы, наверное, знаете, как люди пожилого возраста приходят в церковь, идут к образу, после них подходят почти все присутствующие. Это нас волнует", - рассказал он.

С 13 марта в Радомышле будет объявлено чрезвычайное положение природного характера.

По данным ОГА, в Житомирской области есть 209 аппаратов дыхательной поддержки, в том числе 106 - в отделениях интенсивной терапии, остальные - в операционных.

Напомним, что 12 марта в Украине подтвердились два новых случая коронавируса в Украине.

Один - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области, второй - у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно находилась в Италии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также