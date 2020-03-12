В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке

В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом SARS-CoV-2 71-летней пенсионерке.

На брифинге в Житомирской ОГА рассказали, что заболевшая женщина - из Радомышля. Она недавно была в Польше.

"Случай зафиксирован в Радомышле. Женщина 49-го года рождения, которая прибыла в Украину 1 марта из Республики Польша. Ей стало плохо, сегодня ее госпитализировали с признаками коронавируса, и тесты, к сожалению, подтвердили. Состояние больной - средней тяжести", - рассказал глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Женщина чувствовала себя плохо с 3 марта, но не обращалась к врачам. Сейчас она остается в Радомышле, перевозить ее в Житомир пока не планируют.

У нее возникли осложнения в виде воспаления легких.

По его словам, контактные лица устанавливаются. Ближайшее окружение - шесть человек - находятся на обсервации в частном доме в Радомышле.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов отметил, что больше всего волнует то, что больная женщина успела посетить церковь. "8 числа она посетила церковь. Вы, наверное, знаете, как люди пожилого возраста приходят в церковь, идут к образу, после них подходят почти все присутствующие. Это нас волнует", - рассказал он.

С 13 марта в Радомышле будет объявлено чрезвычайное положение природного характера.

По данным ОГА, в Житомирской области есть 209 аппаратов дыхательной поддержки, в том числе 106 - в отделениях интенсивной терапии, остальные - в операционных.

Напомним, что 12 марта в Украине подтвердились два новых случая коронавируса в Украине.

Один - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области, второй - у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно находилась в Италии.