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Количество жертв эпидемии в Италии превысило тысячу человек

Заразились уже больше 15 тысяч человек.

Количество жертв эпидемии в Италии превысило тысячу человек
Фото: EPA/UPG

Количество жертв эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило тысячу человек.

Об этом пишет The Local со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 15 тысяч человек. Из них 1016 умерли (в том числе за сутки - почти 189 человек), а 1258 полностью выздоровели (за сутки - больше 200 человек). Это значит, что в Италии сейчас около 12800 больных, из них около 1150 человек находятся в интенсивной терапии.

Основной удар эпидемии пришелся на северную область Ломбардия, где жертвами коронавируса стали 744 человека. В области Эмилия-Романья скончались еще 113 заболевших, в Венето - 29.

Летальность в Ломбардии - 8,1%, в остальной стране - 3,7%.

На коронавирус в Италии проверили 73 тысячи человек.

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