Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
ГлавнаяМир

США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса

Пострадавшим компаниям власти также будут предоставлять займы под низкий процент.

США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса
Фото: wall.alphacoders.com

США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В своем обращении к гражданам президент Дональд Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления.

"Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса", - сказал Трамп.

Он также отметил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть экономические трудности, вызванные вирусом.

"Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Он также обвинил ЕС в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

4 марта Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусоми, заверил, что все под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также