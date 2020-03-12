США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса

Пострадавшим компаниям власти также будут предоставлять займы под низкий процент.

США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В своем обращении к гражданам президент Дональд Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления.

"Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса", - сказал Трамп.

Он также отметил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть экономические трудности, вызванные вирусом.

"Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Он также обвинил ЕС в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

4 марта Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусоми, заверил, что все под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие.