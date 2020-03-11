В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек

Каждый десятый больной нуждается в интенсивной терапии.

В Италии за сутки выявили еще около 2 тысяч человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом пишет The Local со ссылкой на данные департамента гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 12 тысяч человек. Из них 827 умерли (в том числе за сутки - почти 200 человек), а 1045 полностью выздоровели (за сутки - только 40). Это значит, что в Италии сейчас 10590 больных, примерно каждый десятый находится в палате интенсивной терапии.

Очаг итальянской эпидемии находится в Ломбардии, здесь умерли 617 человек. В области Эмилия-Романья скончались еще 113 заболевших, в Венето - 29. Несмотря на то, что болезнь сильнее всего ударила по северу страны, смерти зарегистрированы и в южных областях, таких как Пулья и Кампания.

Минимум по одной смерти от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировали в 13 из 20 итальянских регионов.

В стране провели 73 тысячи тестов на коронавирус (для сравнения, в Украине проверили 43 человек, не считая эвакуированных из Уханя).

Летальность коронавируса в Ломбардии - 8,1%, в остальной Италии - 3,7%.