Трамп выиграл праймериз в шести штатах

Действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на предварительных выборах в шести американских штатах.
Своей победой он поделился в своем микроблоге Twitter.
"Спасибо, Миссисипи!" - написал он.
Таким же образом президент США поблагодарил жителей остальных пяти штатов - Миссури, Мичигана, Северной Дакоты, Вашингтона и Айдахо.
THANK YOU IDAHO! #KAG2020 pic.twitter.com/aNhwiYsx96— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
Согласно американской системе выборов, в каждом штате проходят праймериз, которые определяют по одному из кандидатов от каждой партии. Основное голосование между кандидатами состоится в ноябре.
Напомним, на праймериз демократов бывший вице-президент США Джо Байден обошел своего основного соперника Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.