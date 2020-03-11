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Трамп выиграл праймериз в шести штатах

Президент США поделился этой новостью в Twitter и поблагодарил избирателей.

Трамп выиграл праймериз в шести штатах
Фото: EPA/UPG

Действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на предварительных выборах в шести американских штатах.

Своей победой он поделился в своем микроблоге Twitter.

"Спасибо, Миссисипи!" - написал он.

Таким же образом президент США поблагодарил жителей остальных пяти штатов - Миссури, Мичигана, Северной Дакоты, Вашингтона и Айдахо.

Согласно американской системе выборов, в каждом штате проходят праймериз, которые определяют по одному из кандидатов от каждой партии. Основное голосование между кандидатами состоится в ноябре.

Напомним, на праймериз демократов бывший вице-президент США Джо Байден обошел своего основного соперника Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

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