Трамп отказался ехать в Москву на празднование 9 мая

Президент США Дональд Трамп отказался приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

"Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы", - говорится в сообщении.

Информацию об отказе американского президента подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посещения военного парада в Москве 9 мая, когда будет отмечаться 75-летие победы над нацизмом в Европе.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков рассказал, что Трампу направили официальное приглашение на торжества 9 мая.