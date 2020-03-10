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Трамп отказался ехать в Москву на празднование 9 мая

Это официально подтвердил Песков. 

Трамп отказался ехать в Москву на празднование 9 мая
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп отказался приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс"

"Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы", - говорится в сообщении.

Информацию об отказе американского президента подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посещения военного парада в Москве 9 мая, когда будет отмечаться 75-летие победы над нацизмом в Европе. 

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков рассказал, что Трампу направили официальное приглашение на торжества 9 мая.

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