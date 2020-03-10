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Верховный лидер Ирана отменил новогоднюю речь из-за коронавируса

Персидский новый год отмечают 21 марта.

Верховный лидер Ирана отменил новогоднюю речь из-за коронавируса
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Фото: EPA/UPG

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил свою речь по случаю персидского нового года, который отмечают 21 марта, из-за распространения коронавируса в стране. Об этом пишет AFP.

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил ежегодную речь, знаменующую начало персидского нового года, объявили в понедельник в его офисе на фоне роста заболеваемости коронавирусом", - сказано в сообщении.

По состоянию на понедельник в Иране 237 человек умерли вследствие заражения коронавирусом, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран после Китая и Италии.

Ежегодное традиционное выступление верховного лидера в городе Мешхед обычно определяет главные цели страны на следующие 12 месяцев.

В заявлении добавлено, что решение об отмене речи в этом году было принято «из-за распространения коронавируса и строгих рекомендаций медицинских экспертов и должностных лиц избегать собраний и путешествий ... чтобы замедлить распространение болезни».

Город Мешхед - ключевая шиитская святыня. Это также родина Хаменеи и столица иранской провинции Хорасан Разави.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия.

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