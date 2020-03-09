ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"

Но "это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать".

Угроза пандемии нового коронавируса стала "очень реальной".

Об этом на брифинге 9 марта заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас, когда вирус присутствует во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной", - сказал он.

В то же время Гебрейесус добавил, что "это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать".

"Мы должны помнить, что решительными действиями на раннем этапе мы можем замедлить распространение вируса и предотвратить заражение. Среди инфицированных большинство вылечится", - подчеркнул глава ВОЗ.

По данным ВОЗ, из 80 тыс. зарегистрированных случаев

COVID-19 в Китае более 70% выздоровели и были выписаны из больниц. В организации отмечают, что рассмотрение только общего числа зарегистрированных случаев и общего числа стран не дает полной информации.

"Из всех случаев, зарегистрированных на глобальном уровне, 93% приходится только на четыре страны. Это неравномерная эпидемия на глобальном уровне. Разные страны находятся в разных сценариях, требующих индивидуального ответа. Речь идет не о сдерживании или смягчении - что является ложной дихотомией. Речь идет об обоих", - пояснил гендиректор ВОЗ.

Он акцентировал на том, что все страны должны принять "комплексную стратегию борьбы с эпидемиями и борьбы с этим смертоносным вирусом".

Напомним, по состоянию на 9 марта, в мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых 3800 - летальные.

В Украине подтвержден один случай COVID-19.