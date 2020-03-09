Карантин из-за коронавируса привел к тюремному бунту в Италии

Заключенные захватили лазарет и наелись наркотиков. Несколько человек умерли от передозировки.

Карантинные меры, введенные итальянскими властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.

Как сообщает Corriere Della Sera, волнения начались в воскресенье после того, как заключенным объявили о запрете на посещения родными и близкими.

В тюрьме города Модена бунт привел к человеческим жертвами. Около 60 человек подожгли тюрьму, чтобы предпринять попытку побега, после чего захватили здание, включительно с лазаретом. Там осужденные нашли метадон и другие наркотики.

В результате, когда силовики вошли в тюрьму, она обнаружили около двадцати заключенных в состоянии сильного наркотического опьянения. Двоих спасти не удалось, они умерли от передозировки. Еще один человек погиб, надышавшись дымом.

После того, как заключенных перевели в другие здания, умерли еще три человека. Причина этих смертей еще не установлена.

Во время бунта пострадали трое сотрудников тюрьмы и семеро медиков.

Глава пенитенциарной службы Италии Франческо Базентини сообщил, что бунты начались в Салерно на юге страны, после чего их поддержали заключенные в Модене, Неаполе, Фрозиноне, Павии, Фодже.

Ситуацию удалось взять под контроль к вечеру воскресенья.